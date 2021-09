LIVE | Biden krijgt boosterprik, Pfizer gebruikt techniek coronavaccin voor griepprik

Verdachte steekpar­tij Almelo heeft strafblad vol mishande­lin­gen

26 september De verdachte van het doodsteken van een 54-jarige man in het Schelfhorstpark in Almelo, in de nacht van vrijdag op zaterdag, is de 29-jarige Richard L. uit Almelo. L. heeft diverse veroordelingen wegens mishandeling op zijn naam staan en was nog in afwachting van een gevangenisstraf.