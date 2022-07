LIVE | Boerenprotest bij Groningen Airport, opnieuw Aldi-distributiecentrum geblokkeerd

'Aanjager' moord Peter R. de Vries gearres­teerd: 'Deze hond moet je hebben', schreef Krystian M.

De man die op afstand de twee verdachten aanstuurde van de moord op Peter R. de Vries, is volgens justitie de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij is maandag aangehouden in zijn cel. Hij zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021. De nabestaanden reageren verheugd op de arrestatie.

4 juli