LIVE | ‘Britse prins William hield coronabesmetting geheim’ en WHO-baas uit voorzorg in quarantaine

Hoe een thuisfeest­je van zoonlief 50 mensen in quarantai­ne bracht: ‘Je denkt te vaak, dat kan toch wel?’

29 oktober NIJMEGEN - Laten we met z'n allen alsjeblieft een beetje voorzichtiger zijn, luidt de hartenkreet van Marjon Klomps uit Nijmegen. Haar 18-jarige zoon lapte de coronaregels aan zijn laars want hij had wel weer zin in een feestje. Dit bleek een brandhaard met alle gevolgen van dien. De ene na de andere coronabesmetting stapelt zich op en tientallen mensen zitten in quarantaine. Hoe gaat zoiets? Tien dagen verder zitten al vijftig mensen in quarantaine.