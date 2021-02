LIVE | Britse reclamewaakhond verbiedt gewraakte spotjes Ryanair

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is voorstander van het verlengen van de avondklok na 10 februari. Volgens hem is dat “heel verstandig” vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen met de Britse variant. ,,Het is een heel complexe situatie”, legt Kuipers uit in het programma Op1. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.