LIVE | Britten die quarantaine negeren krijgen enorme boete, Bill Gates: reisverbod heeft uitbraak versneld

Levend babykonijn met pootjes aan elkaar getapet in vuilnisbak gedumpt: ‘Onmense­lijk!’

17 september De dierenambulance heeft een babykonijntje gered dat levend in de vuilnisbak was gedumpt aan de Bonaventurastraat in Rotterdam. Al snel werd duidelijk dat dit met opzet was gedaan, toen bleek dat de pootjes van het diertje aan elkaar waren getapet. De medewerkers reageren ontzet: ‘Waarom doe je dit zo'n klein, weerloos beestje aan? Onmenselijk!’.