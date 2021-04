LIVE | Britten krijgen twee gratis sneltests per week, eerste Duitse militaire vaccinatiecentrum 24 uur per dag open

Cokemanege Oer H. leefde in luxe met een uitkering, nu is hij hoofdver­dach­te van enorme drugsfa­briek in Nijeveen

4 april Oguz H. is hoofdverdachte in de zaak rondom de veelbesproken vondst van een cocaïnewasserij in Nijeveen. De Tilburger is nog voortvluchtig. Wie is deze in Turkije geboren Brabander? Hoe werkte de man, die in het milieu ‘Oer H.’ wordt genoemd, zich op van een inbreker tot de belangrijkste pion in een mega-drugszaak?