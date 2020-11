LIVE | Canada bestelt 56 miljoen meer doses van Pfizer-vaccin, VS telt 200 duizend nieuwe besmettingen

Schattig: bijzondere babyneus­hoorn geboren in dierentuin Rotterdam

9 november De zwarte neushoorn Naima is zondagavond in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp voor de tweede keer in haar leven moeder geworden. Over het geslacht van het kleintje - het derde zwarte neushoorntje dat op Nederlands grondgebied is geboren - is nog niets bekend.