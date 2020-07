LIVE | CBS: zeker anderhalf meer coronadoden dan gemeld door RIVM

Moedergeit Grietje dood na inbraak in kinderboe­de­rij: ‘Ze moeten zich diep schamen’

28 juli Moedergeit Grietje op kinderboerderij De Sik in Breda is dinsdagochtend dood gevonden. Ze is gestorven na een inbraak in de wei en is zich waarschijnlijk letterlijk doodgeschrokken, aldus een beheerder op Facebook.