LIVE | Corona-app nu in heel Nederland te gebruiken, tweede debat Biden-Trump gaat niet door

Franse energie­reus wil hier kerncentra­le bouwen: ‘Aan jullie regering om een plek aan te wijzen’

9 oktober De Franse elektriciteitsreus EDF is ‘zeer geïnteresseerd’ in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat zegt Vakis Ramany, vicepresident van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf.