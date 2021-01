LIVE | Corona-uitbraak in verzorgingstehuis Ridderkerk, toch geen vaccin voor gevangenen Guantanamo

Rellen, natuurlijk in de Schilders­wijk: ‘Je gaat toch ook niet winkelen in de duinen?’

30 januari In vergelijking met Brabantse steden bleef het in Den Haag afgelopen week redelijk rustig. Alleen in de Schilderswijk was het avonden lang onrustig. Alweer. ,,Je gaat toch ook niet winkelen in de duinen?”