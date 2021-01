LIVE | Corona-uitbraak in verzorgingstehuis Ridderkerk, VN-team bezoekt beruchte markt in Wuhan

CoronavirusIn een verzorgingstehuis in Ridderkerk, Zuid-Holland, zijn 39 bewoners positief getest op het coronavirus. Een 90-jarige bewoner is overleden aan het virus. Behalve de bewoners zijn ook zeker 14 medewerkers besmet. Duitsland heeft al coronavaccins voor volgend jaar besteld in het geval die noodzakelijk zijn om de bevolking immuun te houden of om de immuniteit tegen Covid-19 een impuls te geven. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.