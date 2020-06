LIVE | Coronabesmetting bij twee fruitbedrijven Betuwe, Brazilië dreigt met vertrek uit WHO

Coronabe­smet­ting bij twee fruitbe­drij­ven Betuwe

2:25 Bij twee fruitbedrijven in de Betuwe zijn 34 medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat is ongeveer 11 procent van het personeel dat preventief is getest, meldt de GGD Gelderland-Zuid. Alle besmette mensen zijn direct in isolatie gegaan en hun huisgenoten in quarantaine. Ook is de GGD gestart met het contactonderzoek.