LIVE | 'Coronacrisis heeft blijvend effect op toerisme Amsterdam’, WHO: ga door met gebruik AstraZeneca-vaccin

Een campagne­week in het spoor van JA21-lei­der Joost Eerdmans: ‘Zichtbaar­heid is het belangrijk­ste’

14 maart In drie maanden stampte Joost Eerdmans samen met Annabel Nanninga een nieuwe politieke partij uit de grond. Met JA21 lijkt de Leefbaar Rotterdam-voorman na de geruchtmakende breuk met Forum voor Democratie alsnog een voet tussen de deur te krijgen in Den Haag. AD Rotterdams Dagblad volgde hem deze campagneweek op de voet, van zijn woonkamer in Rotterdam tot in het palingdorp Volendam.