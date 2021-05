LIVE | ‘Coronamaatregels zorgden voor aantoonbare leervertraging’, Oostenrijk weert vluchten vanuit VK

Ali (28) moest vluchten omdat hij homo is, maar staat in Nederland opnieuw doodsang­sten uit: ‘Een hel’

24 mei Ali (28) vluchtte naar Nederland vanwege zijn seksuele geaardheid, maar ook in het veilige Veenendaal wordt hij mishandeld, vernederd, uitgescholden en gepest. ,,Als ik buiten ben moet ik steeds over mijn schouder kijken. Het is verschrikkelijk.’’