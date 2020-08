LIVE | Coronanummer overbelast, 400 miljoen om ontwikkeling vaccins te versnellen

Amateur­voet­bal­ler verzweeg klachten en wordt in rust van wedstrijd gebeld dat hij corona heeft

29 augustus Een amateurvoetballer van v.v. Groot-Ammers die in afwachting was van de uitslag van zijn coronatest en tóch een wedstrijd ging spelen met zijn team, heeft voor grote problemen gezorgd op het sportpark van Meerkerk. In de rust van de wedstrijd werd hij gebeld dat hij positief is getest op Covid-19. ‘Hij had wel twintig gemiste oproepen’.