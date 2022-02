LIVE | ‘Covid koste Europees voetbal 7 miljard euro’, Nieuw-Zeeland nog zeker tot oktober gesloten voor internationale toeristen

CoronavirusIn Beijing is de eerste Nederlander positief getest op het coronavirus. Het gaat om de coach van de Japanse schaatsers, Johan de Wit. Voor hem zijn de Winterspelen voorbij. De coronapandemie heeft het Europese voetbal in twee seizoenen tijd 7 miljard euro gekost. En Nieuw-Zeeland blijft nog tot oktober gesloten voor internationale toeristen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.