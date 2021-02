LIVE | Crisis valt Nederlanders steeds zwaarder, aantal besmettingen in Duitsland stijgt weer

Onderne­mers houden horeca met kunst- en vliegwerk overeind: ‘Overleven is voor nu goed genoeg’

23 februari Meer dan vier maanden zijn zij al gesloten, en de gifbeker is nog niet leeg. Deze krant volgt elf horecazaken rond het Caterplein in Apeldoorn. Hoe overleven zij de winter, de crisis en de verveling? ,,Ik heb geen doel meer in mijn leven.’’