LIVE | De Jonge: Nederland mogelijk begin juli op 'groen’, boetes van 350 euro voor schenden quarantaine

coronavirusDe eerste boetes zijn uitgedeeld voor mensen die zich niet houden aan de wettelijke quarantaineplicht. De boete bedraagt 339 euro. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de pakkans ‘zeer reëel’ als de regel wordt overtreden. Reizigers die terugkomen uit een gebied met zeer hoog risico moeten verplicht tien dagen in quarantaine, of op de vijfde dag na aankomst negatief testen op corona. De maatregel werd begin deze maand ingevoerd en verving de vliegverboden. Volgens De Jonge houdt een ‘paar procent’ zich niet aan de thuisblijfplicht. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.