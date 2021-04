LIVE | De Jonge: Overgebleven AstraZeneca-prik onder voorwaarden naar 60-minner, klimmer Mount Everest besmet

CoronavirusBelgië wil de regels verscherpen voor reizigers die uit hoogrisicogebieden zoals Nederland terugkeren. Zo zou de zevendaagse quarantaine een stuk strenger moeten worden. Reden is een uitbraak van de Indiase coronavariant bij de Belgen. Even naar buiten voor een boodschap kan dan niet meer. Alle passagiers van een Qantas-vlucht tussen de Australische steden Perth en Melbourne moeten zich isoleren, nadat bleek dat een medereiziger besmet is met het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.