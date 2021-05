LIVE | Derde prik op komst in België, mondkapjesplicht VS verder versoepeld

CoronavirusDe kans is zeer groot dat vanaf eind dit jaar de eerste Belgen een derde dosis van een coronavaccin krijgen. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce, die momenteel bezig is met de praktische uitwerking van die derde prik. Het derde vaccin komt er om de immuniteit te boosten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.