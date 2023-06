LIVE | Dertig jaar cel en tbs geëist voor moorden zorgboerderij Alblasserdam en in Vlissingen

De officier van justitie eist 30 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen John S. (39) voor twee moorden in de Alblasserdamse zorgboerderij Tro Tardi, twee pogingen daartoe en een moord in Vlissingen. Volgens het Openbaar Ministerie is voorbedachte rade bewezen en is de inwoner van Oud-Alblas verminderd toerekeningsvatbaar. Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.

De vader van de omgekomen Ann-Sofie (16) noemt de strafeis van het Openbaar Ministerie ‘boven verwachting’. Hij is tevreden. ,,Het is nog de vraag of het overgenomen wordt door de rechter natuurlijk.” Ook andere betrokkenen reageren instemmend op de strafeis.

Twee dodelijke slachtoffers vielen op 6 mei 2022 gepleegd op de zorgboerderij en een in Vlissingen, twee dagen eerder. De twee mislukte moordpogingen waren eveneens op de zorgboerderij. De officier van justitie wees in zijn requisitoir op de angst die de verdachte heeft gezaaid onder alle betrokkenen die de schietpartij overleefden. Nabestaanden leven door, maar op de automatische piloot, stelde de officier van justitie die de verdachte, in navolging van nabestaanden, als een storm die alles heeft vernietigd.

Bij S. is een borderline-stoornis vastgesteld. Maar volgens deskundigen was hij in staat om keuzes en overwegingen te maken. Deskundigen adviseerden al om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en hem tbs met dwangverpleging op te leggen. Het OM wil regie blijven houden op het leven van de verdachte.

Volledig scherm John S., verdacht van drie moorden en drie moordpogingen, hoort vandaag de straf die de officier van justitie tegen hem eist. © Nicole van den Hout / ANP / ANP

De zorgboerderij in Alblasserdam veranderde vorig jaar op 6 mei in twee minuten van een vredelievende plek in een ‘hel’, stelde de officier van justitie aan het begin van het requisitoir. In die twee minuten vielen twee dodelijke slachtoffers, raakten twee andere aanwezigen ernstig gewond en liepen andere cliënten en medewerkers een trauma op. ,,Mensen raakten veel, zo niet alles kwijt.’’

John S. hoort, tijdens de derde zittingsdag, straks welke straf tegen hem wordt geëist na de koelbloedige schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Hij wordt verdacht van de moorden op de 34-jarige medewerkster Nathalie van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, de 16-jarige cliënte Ann-Sofie uit Dordrecht en de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60). En van twee pogingen tot moord én bedreiging. De 20-jarige Fleur en toen 12-jarige Roan raakten ernstig gewond.

Het doodschieten in Vlissingen van Johan Quist, met wie hij een seksdate had, ging daaraan vooraf. Na het fatale schot legt S. een briefje op de buik van het slachtoffer met een briefje: ‘Kirsten, 4 mei, fuck you’. Een foto van het briefje op het dode lichaam stuurt hij aan zijn ex-vriendin Kirsten. Hij schiet met een Glock, een wapen dat hij een week eerder via Telegram aanschafte. Daarna kocht hij, opnieuw via Telegram, de munitie.

Volgens S. was de moord op de Vlissingse schoenmaker ‘slechts een test’ voor het uiteindelijke drama op de zorgboerderij. Op Tro Tardi bracht hij zelf in het verleden enige tijd door. Hij zou volgens justitie hebben gehandeld uit wraak en woede vanwege de verbroken relatie met Kirsten. Hij zou het volgens justitie bij de schietpartij hebben gemunt op een leidinggevende van de zorgboerderij die overigens niet aanwezig was.

De verdachte verklaarde bij de politie dat hij na de moord op Quist twee dagen met het pistool tegen zijn hoofd zat, maar de trekker niet kon overhalen. Het gaat volgens de officier van justitie om een terugkerend patroon.

Gisteren kwamen in de rechtbank de nabestaanden en de slachtoffers die het overleefden aan het woord. Een indrukwekkende dag, waarin vooral duidelijk werd hoe het schietdrama iedereen nog altijd in de greep houdt. Hier lees je het liveblog terug van gisteren terug. En hier het afgeronde verhaal.

