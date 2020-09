LIVE | Dit weekend mogelijk 1000 coronapatiënten opgenomen, reisadvies heel België naar code oranje

Ze dachten dat ze onsterfe­lijk waren, maar toen ging er eentje dood: ‘Eigenlijk is Dave gestorven aan het jong zijn’

26 september Dave uit Den Bosch was pas 19 jaar toen hij verongelukte in Oss. Drie jaar later is er een documentaire over de rouw van zes van zijn vrienden. Die gaat niet per se over die fatale nacht en de dood, maar vooral over het léven. Want wie weet nou hoe je moet rouwen als je jong bent?