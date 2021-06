LIVE | Eerste cruiseschip vertrekt voor proefvaart uit VS, Hongkong versoepelt quarantaineregels

Gevonden meisje in de Waal is mogelijk één van de slachtof­fers van Duits zwemdrama

19 juni De politie onderzoekt of het lichaam dat vrijdagavond in de Waal bij Rossum is gevonden van een van de twee vermiste Duitse meisjes is. Woensdag kwamen drie meisjes in de Rijn bij Duisburg tijdens het zwemmen in de problemen.