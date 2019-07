LIVE | Eerste deelnemer Nijmeegse Vierdaagse is binnen

Duidelijk­heid voor ‘moeders van Srebrenica’

9:19 Na een jarenlang juridisch gevecht komt er deze morgen eindelijk duidelijkheid voor nabestaanden van de genocide in Srebrenica. De Hoge Raad velt om 10.00 uur een eindoordeel of Nederland verantwoordelijk is voor de dood van honderden Bosnische moslimmannen.