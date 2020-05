LIVE | Eerste kappers al na middernacht open; ‘vicepresident VS in zelfisolatie’

Celebrity-kap­per Mari van de Ven zet stipt om 00.01 uur de schaar erin

1:21 De kapperszaken mogen weer open. Dus is het in de nacht van zondag op maandag om één over twaalf op de Kerkstraat al alle hens aan dek in het Haaratelier van celebrity-kapper Mari van de Ven. Eigenlijk had Van de Ven burgemeester Jack Mikkers graag als eerste in zijn stoel gehad. Maar die is compleet glad geschoren dus dat was ‘hooguit zemen geworden’.