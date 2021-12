LIVE | Eerste militairen opgeleid om GGD te helpen, ‘Trump had Covid tijdens debat met Biden’

Nederland steunt een EC-voorstel om het vaccinatiebewijs in Europa zonder boosterprik maximaal negen maanden geldig te laten zijn. Om binnen Europa te mogen reizen, zou iemand uiterlijk negen maanden na volledige vaccinatie een boosterprik moeten krijgen. Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 Covidpatiënten opgenomen. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.