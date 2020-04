LIVE | Eerste repatriëringsvlucht opgestegen in Sydney, politie stopt feestende jongeren Brabant

‘Schijt aan corona-feest in Borne? Ik kan wel janken man’

4 april Nee, hij gaf niet het goede voorbeeld door met wat medewerkers een biertje te drinken. Maar over de manier waarop autoverkoper Pieter van de Ven uit Borne vanochtend door de politie is neergezet heeft hij geen goed woord over. „Schijt aan corona, ik? Ik doe juist alles om verspreiding te voorkomen. Ik kan wel janken.”