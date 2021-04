LIVE | Einde aan avondklok, OMT wil noodrem op versoepelingen

Lege flesjes, tassen en kratten bier: puinhoop is dag na feestge­druis groot in Valkenberg­park Breda

25 april BREDA – Een dag na de massale drukte in het Valkenbergpark in Breda. De menigte is weg, maar de puinhoop die parkbezoekers hebben achtergelaten, blijft. Lege flesjes, blikjes, resten etenswaar, tassen, jassen en kratten. Het resultaat is na een volle nacht nog duidelijk zichtbaar.