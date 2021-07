LIVE | EMA keurt Moderna goed voor tieners; lichte stijging besmettingen, bezetting ic stabiel

Valkenburg hermetisch afgesloten: beveili­gers sturen ramptoeris­ten weg

20 juli Het centrum van Valkenburg is sinds vandaag hermetisch afgesloten. Alleen mensen die echt iets te zoeken hebben in het centrum worden toegelaten. De maatregel is bedoeld om ‘pottenkijkers’ te weren. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf bewaken de toegangswegen. Ook media mogen alleen nog naar binnen met een duidelijke afspraak.