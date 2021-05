Amsterdam­se goudover­val doet denken aan beruchte Scarfa­ceben­de

21 mei De uitzonderlijk gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam van afgelopen woensdag doet denken aan een vergelijkbare roemruchte overval in de hoofdstad in 2011. Ook daarbij werd extreem geweld gebruikt met automatische wapens. De daders noemden zich toen de Scarfacebende. Zijn ze terug?