LIVE | Europa eerste werelddeel met ruim 50 miljoen besmettingen

Expert maakt gehakt van aannames RIVM over deltavari­ant: ‘Volstrekt onderschat’

19 juli Als er één iemand is in Nederland die het RIVM en de politiek er al langer van probeert te doordringen dat de deltavariant serieus genomen moet worden, is het arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Stuk voor stuk maakt hij gehakt van de aannames die RIVM woensdag deed. ,,Er zijn dramatische beslissingen genomen op basis van ‘volstrekt onrealistische aannames over varianten’ die volgens hem ‘doordrongen’ zijn ‘van een veel te groot optimisme’.