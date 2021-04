LIVE | Europese Commissie sleept AstraZeneca voor rechter, laagste aantal ic-opnames in een maand

lezersreacties Zijn mannen chagrijni­ger dan vrouwen? ‘Volgens mijn vriend ben ik een chagrijnig oud mens’

24 april In zijn column van afgelopen donderdag vroeg Frank Poorthuis naar wie bij jou thuis de positieveling is. Is dat de vrouw, zoals bij Frank thuis, of iemand anders? De reacties stroomden binnen.