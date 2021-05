LIVE | Europese deal met Pfizer over 1,8 miljard doses vaccin, gokkers in Haagse garagebox beboet

CoronavirusDe Europese Commissie heeft een contract getekend met farmaceut Pfizer over de levering van nog eens 1,8 miljard doses vaccin in de komende twee jaar. Nederland maakt aanspraak op 70 miljoen doses daarvan. In België openen na ruim een half jaar sluiting de terrassen weer. Tot 's avonds tien uur kunnen onze zuiderburen weer buiten hun biertje drinken. Over op tijd thuiskomen, hoeft niemand zich meer druk te maken nu ook de avondklok wordt opgeheven. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.