LIVE | Evenementenbranche wil 11 maart open, 16 miljard dollar nodig voor corona-aanpak arme landen

CoronavirusVoor de bestrijding van corona in arme landen is nog eens 16 miljard dollar nodig, becijfert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat bedrag zou bijna volledig moeten worden betaald door de EU en de G20. En de gouverneur van New York wil vandaag nog een einde maken aan de mondkapjesplicht in de meeste openbare gebouwen, meldt The New York Times. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.