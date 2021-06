LIVE | Geboortejaren 2001 en 2002 kunnen prikafspraak maken, ‘Kerken lieten kwetsbaren in de kou staan’,

coronavirusKerken hebben zich tijdens de coronacrisis drukker gemaakt om de eigen gemeente dan om kwetsbaren in de samenleving, stellen kerkelijke instanties voor sociaal werk teleurgesteld vast. Vragen als ‘hoeveel mensen mogen er binnen’ en ‘kunnen we weer zingen’ leken belangrijker. Diaconale organisaties klopten tevergeefs aan. Nederland is een van de laatste landen in Europa met een hoog risico op een coronabesmetting. Op de nieuwste ‘coronakaart’ is het roodgekleurde Nederland omringd door haast louter oranje. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.