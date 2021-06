LIVE | Gevaccineerden kunnen met CoronaCheck-app naar evenementen, VS en VK willen reisverkeer ‘zo snel mogelijk’ hervatten

CoronavirusZiekenhuizen behandelen nu nog 834 mensen met Covid-19-klachten, waarvan 304 op de intensive cares. Dat is het laagste aantal sinds 4 oktober. Er komen meer ziekenhuisbedden beschikbaar voor reguliere zorg. Het kabinet overlegt donderdag met de burgemeesters over de voorwaarden voor zomerevenementen. Iedereen met 1988 als geboortejaar kan vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Veruit de meeste Nederlanders voelen ervoor om ook gezonde jongeren te vaccineren, maar dan vooral oudere kinderen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.