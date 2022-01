LIVE | Gratis zelftest voor Rotterdamse minima, brandbrief evenementenbranche aan kabinet

'Hé mam, kun je geld overmaken?': Whatsapp­frau­deur vertelt hoe hij duizenden euro's stal

Met wanhopige appjes over verloren telefoons en geldnood zouden drie mannen zeker dertig slachtoffers geld hebben afgetroggeld. Voor meer dan 80.000 euro. ,,Ja, het was makkelijk geld verdienen’’, bekent Jaimy van E. (21) woensdag bij de Rotterdamse rechter. Hij stak het geld in ‘mooie kleding en eten’. En in een vuurwapen ‘om mijzelf te beschermen’.

26 januari