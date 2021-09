LIVE | Groot datalek in corona-app Indonesië, EU en AstraZeneca leggen vaccinconflict bij

CoronavirusHet ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor onder meer Duitsland en de Verenigde Staten aangepast. Dit vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in die landen. Reizigers die terugkeren krijgen daardoor met strengere regels te maken. Het aantal mensen dat in ons land de trein pakt, blijft stijgen. In vergelijking met 2019 is zo'n 70 procent van de treinreizigers terug, meldt de NS. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.