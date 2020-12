LIVE | Grote drukte in binnenstad Den Haag en Rotterdam, Duitsland sluit winkels en scholen

Hoe een tumor hun leven op z’n kop zette: ‘Ik voel me getrouwd, maar ben hem kwijt’

10:21 Anjanee (41) nam drie jaar geleden afscheid van het samenleven met haar man Sander. Door een hersentumor, een operatie en hersenletsel is hij niet meer in staat om zelfstandig te wonen. ,,Ik ben mijn man kwijt, maar ik voel me nog wel getrouwd.’’