LIVE | Grote incidenten blijven uit tijdens actie De Nacht staat op, boete voor poppodium Tilburg

Clubs gaan open tijdens De nacht staat op: Poppodium 013 in Tilburg ontvangt boete

De eerste clubs hebben in het kader van de actie De nacht staat op zaterdagavond de deuren geopend, tegen de coronamaatregelen in. De eerste boete is ook al uitgedeeld; 10.000 euro voor poppodium 013 in Tilburg. Het feest ging wel gewoon door. Bij Patronaat in Haarlem liep het storm, maar handhavers hebben inmiddels een einde gemaakt aan het feest.

0:11