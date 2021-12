LIVE | Grote merken promoten vaccinatie in Duitsland, besmet kind bewust naar school gestuurd

Opeens vloog er een stoel door de wachtruim­te in het ziekenhuis: zo is het om nu in de zorg te werken

Het aantal meldingen van agressie in drie van de vier Utrechtse ziekenhuizen is in coronatijd gestegen. ‘Je moet je bek houden, ik trek mijn eigen plan’, hoorden ic-verpleegkundigen toen naasten van een patiënt zonder mondkapje de Covid-intensive care op liepen. Hoe ga je als zorgmedewerker om met fysiek geweld of scheldpartijen?

5 december