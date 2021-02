LIVE | Helft FVD-kiezers denkt dat corona een complot is, Ierse politie slaags met betogers

CoronavirusDe helft van de mensen die op Forum voor Democratie (FVD) willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos. In de VS mag het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen worden ingezet om mensen in te enten. En in Dublin raakte de politie zaterdag slaags met relschoppers tijdens een demonstratie tegen de lockdownmaatregelen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.