LIVE | Helikopters met ambassadeurs onderweg naar bevrijdingsfestivals

met video Morgen zomers met 23 graden, onweersbui­en op Bevrij­dings­dag ‘maar tussendoor schijnt de zon’

Morgen wordt zomers en zonnig: met een verwachte 18 tot 23 graden in het zuiden van het land lijkt het de warmste te dag van de week te worden én de eerste officiële warme dag van het jaar. Ook 5 mei is het nog redelijk zacht, maar dan drijven er wel meerdere onweersbuien over het land.