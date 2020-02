LIVE | Honderden boeren verzamelen zich in Den Haag, verkeerschaos in stad

Video Hamed droomt van landelijk netwerk van islamiti­sche begraaf­plaat­sen

10:35 Steeds meer moslims willen zich in Nederland laten begraven. Het meest in het oog springende voorbeeld van die trend is de moslimbegraafplaats in het Drentse Zuidlaren, waar straks plaats is voor 1700 overledenen. Initiatiefnemer Hamed Amrino droomt van een landelijk netwerk van islamitische begraafplaatsen.