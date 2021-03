LIVE | Huisarts verwijst weer net zo vaak door als normaal, dierentuinen vaccineren ook mensapen

CoronavirusNiet alleen mensen maar ook sommige dieren zijn vatbaar voor het coronavirus. In San Diego raakten orang-oetans en gorilla's besmet door een verzorger. De dierentuin is als een van de eerste zoo's begonnen met het vaccineren van de mensapen. Andere dierentuinen in de wereld volgen het voorbeeld en treffen maatregelen om besmetting te voorkomen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.