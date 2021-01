LIVE | Huisartsen willen als eerste gevaccineerd worden, Saoedi-Arabië heropent de grenzen

Vuurwerk­bom ontploft in flatwoning Alphen, een persoon zwaarge­wond: ‘Kom hier niet heen’

31 december In een flatwoning aan het Aïdaplein in Alphen is donderdagmiddag een vuurwerkbom ontploft. Zeker één persoon is hierbij zwaargewond geraakt. De omgeving is afgezet. ‘Kom niet hierheen.’