LIVE | IC-artsen: onmenselijk om niet bij overlijden dierbare te kunnen zijn, VS registreert recordaantal doden

Zorgen over droogte: we zijn massaal thuis, het is mooi weer en regen komt er voorlopig ook niet

8:28 Het mooie weer in combinatie met thuisblijven zorgt voor een forse stijging in het drinkwaterverbruik. En dat terwijl er voorlopig geen druppel regen valt. De eerste zorgen over droogte zijn er al, en het is pas april.