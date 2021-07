LIVE | In coronajaar 2020 slaagden bijna alle middelbare scholieren en nam afvalberg met bijna 6 procent toe

Amsterdam­se wethouder Ivens stapt op wegens grensover­schrij­dend gedrag

5 juli De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) treedt vandaag per direct af als stadsbestuurder na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag in mails en ander berichtenverkeer. Ivens spreekt van ‘lichte klachten', maar erkent zijn fouten en dat hij om deze redenen niet langer aan kan blijven als wethouder.