LIVE | India meldt dagrecord van 103.000 besmettingen, Britten krijgen twee gratis sneltests per week

CoronavirusBritten kunnen vanaf 9 april twee keer per week een gratis sneltest doen. Inwoners krijgen de tests thuisbezorgd, of ze kunnen ze via hun werk of bij lokale teststraten aanschaffen. In Duitsland is het eerste vaccinatiecentrum dat wordt gerund door militairen sinds zondag 24 uur per dag actief. Er kunnen dagelijks tot duizend vaccinaties worden gegeven. En duizenden Pakistani hebben dit weekeinde in de rij gestaan om zich tegen betaling te laten inenten tegen het coronavirus. Het Russische Spoetnik-vaccin werd dit weekeinde voor het eerst in de vrije verkoop aangeboden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.