LIVE | Indiase variant in Zwitserland, ‘Johnson zag liever stapels doden dan nieuwe lockdown’

Twee doden bij woning­brand in Delden

25 april In een appartementencomplex aan de Stadshagen in het Overijsselse Delden zijn bij een uitslaande brand in een woning twee mensen om het leven gekomen. Een van de twee bewoners werd ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis, maar is daar overleden. De andere dode werd na het blussen gevonden in de woning.